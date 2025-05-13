13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13 мая, вторник

В Свердловской области стартует Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Запланировано участие уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, государственных правозащитников из других регионов, которые расскажут об опыте работы по соблюдению прав военнослужащих и членов их семей.

В 09:25 – торжественное возложение цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в честь 80-летия Великой Победы.

В 10:30 – работа совета по секциям на площадках: «Социальная адаптации ветеранов специальной военной операции» (областной центр реабилитации инвалидов, ул. Белинского, 173а/1); спикеры: уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц, заведующий базовой кафедрой «Коррекционная педагогика и психология» УрФУ Марк Ицкович; «Реабилитация ветеранов СВО средствами адаптивной физической культуры и спорта» (Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта УрФУ, ул. Универсиады, 7); спикеры: уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заведующая лабораторией функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте УрФУ Камилия Мехдиева, директор ГАУ СО «Центр адаптивного спорта «Родник» Олег Кульков.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке вопрос «О работе по выносу и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных в местах остановок общественного транспорта, и о работе по установке остановочных навесов».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению традиционной «Майской прогулки» в Екатеринбурге. Об особенностях и нововведениях акции в 2025 году, маршрутах, работе контрольных пунктов, ожидаемом количестве участников и волонтеров расскажут профессор УрФУ, основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области, главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин, член оргкомитета, разработчик маршрутов Лев Муравьев и член оргкомитета Елизавета Берсенева.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопросы: о подготовке к пожароопасному сезону и организации мониторинга лесопожарной обстановки; об эвакуации автотранспортных средств, в том числе автомобилей, стоящих длительное время на проезжей части и снижающих пропускную способность улиц и дорог; о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности, предусмотренных соглашением между администрацией Екатеринбурга и кикшеринговыми компаниями.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопросы об итогах отопительного сезона и ходе ремонтных работ на аварийных сетях водо- и теплоснабжения.

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