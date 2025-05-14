14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14 мая, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в летний парк «Уралмаш» отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос о стратегии развития парка.

В 10:00 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин откроет Всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Экономисты и финансисты дадут экономический прогноз на будущее и поделятся нетривиальными инвестиционными решениями. В числе спикеров: российский общественный деятель, экономист, теле- и радиоведущий Михаил Хазин, международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий Гарретт Джонстон, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, инвестиционный банкир Евгений Коган. В 10:10 состоится пресс-подход Дмитрия Ионина, главы Екатеринбурга Алексея Орлова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева (холл 2 этажа конгресс-центра).

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В повестке вопрос об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2025 году.

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