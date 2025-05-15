15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15 мая, четверг

В 08:30 у стелы «Город трудовой доблести» стартует двухдневный областной патриотический автопробег по городам Свердловской области «Урал – кузница Победы», посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участниками автопробега станут представители предприятий и общественных организаций Свердловской области. Маршрут автопробега: Екатеринбург – Верхняя Пышма – Нижний Тагил – Серов – Каменск-Уральский – Екатеринбург. Протяженность маршрута: 1084 км.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. С отчетом об исполнении бюджета города за I квартал 2025 года выступит директор департамента финансов Анна Турунцева.

В 10:00 в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме состоится финал конкурса «Лучшая столовая» (ул. Большакова, 65). Участвуют шесть образовательных учреждений в двух номинациях: «Лучшая столовая городской школы – 2025» и «Лучшая столовая сельской школы – 2025». В программе кулинарный батл, сервировка и защита тематических столов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночь музеев» в Свердловской области. О музейных программах, участии организаций и учреждений культуры региона, специальных проектах, приглашенных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов, директор Ирбитского историко-этнографического музея Юлия Речкалова и заведующий отделом интерактивных музейных проектов Невьянского государственного историко-архитектурного музея Олеся Спиридонова. Всероссийская акция «Ночь музеев – 2025» пройдет 17 мая.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная поддержке ветеранов СВО в части трудоустройства и обучения в Свердловской области. О помощи ветеранам СВО в поиске работы, их обучении и переквалификации, льготах при поступлении в учебные заведения, а также о порядке получения материальной помощи ветеранам и их семьям расскажут заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов, начальник управления реализации социальных программ отделения Социального фонда России по Свердловской области Анжелика Латышева, консультант отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров министерства образования Свердловской области Елена Макарова и ответственный секретарь приемной комиссии УрФУ Юлия Попова.

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