16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16 мая, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к юбилею вокального коллектива Non Solo Свердловской музкомедии. О программе празднования юбилея, гастролях, истории и планах коллектива расскажут главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Филипп Разенков, художественный руководитель вокального проекта Non Solo Светлана Асуева, хореограф проекта Эдуард Садыков и участник проекта Артем Кириллов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению новых подробностей гибели группы Дятлова на перевале в 1959 году и проведению всероссийской конференции в Екатеринбурге. О том, как было найдено уголовное дело о гибели группы Дятлова, почему к трагедии до сих пор приковано большое внимание мировой общественности, а также о ближайших экспедициях на перевал расскажут участник поисков группы Дятлова, профессор УрФУ Петр Бартоломей, председатель правления Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин, член правления фонда, исследователь Олег Рыбаков и член правления фонда, исследователь Дмитрий Киреев. Шестая конференция «Перевал Дятлова. Памяти исследователей» состоится в Екатеринбурге 17 мая на площадке «Маринс Парк Отеля».

В 18:00 в киноконцертном театре «Космос» состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию регулярного автобусного движения в Екатеринбурге (Свердловске). Запланировано участие главы Екатеринбурга Алексея Орлова. На парковке возле ККТ «Космос» будет организована выставка ретроавтобусов. Планируется, что в 17:45 градоначальник посетит экспозицию под открытым небом.

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