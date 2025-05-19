19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19 мая, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню детских общественных объединений и возрождению департамента молодежной политики Свердловской области. О целях создания и приоритетных направлениях работы возрожденного департамента молодежной политики Свердловской области, развитии и поддержке детских общественных объединений, а также о новых проектах патриотической направленности для молодежи расскажут и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, председатель совета регионального отделения «Движения первых» Свердловской области Ирина Грибан и начальника штаба Регионального отделения «Юнармия» по Свердловской области Елена Харитонова.

В 16:00 в креативном кластере «Домна» состоится заседание жюри конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему. Запланировано участие заместителей главы Екатеринбурга Марины Фадеевой, Рустама Галямова и Сергея Плахотина.

С 17:00 до 18:30 в ресторане Florinskiy (Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69) «Авито Работа» проведет пресс-встречу, на которой будут обсуждаться следующие вопросы: основные тренды рынка труда в 2025 году в Свердловской области и в других регионах УрФО; вызовы для соискателей и работодателей; ключевые критерии, которым уделяют внимание соискатели при выборе компании; наиболее востребованные профессии в различных отраслях регионов УрФО; самые высокооплачиваемые профессии в регионах УрФО; конкуренция за кадры. Спикеры: Анна Осьмак, руководитель по работе с ключевыми клиентами; Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии»; Елизавета Чурина, региональный представитель в УрФО.

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