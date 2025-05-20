20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20 мая, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о работе губернатора за 2024 год выступит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. С отчетом об исполнении бюджета города за I квартал 2025 года перед депутатами выступит директор департамента финансов Анна Турунцева.

С 12:30 до 16:00 в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 8, отель «Хаятт Ридженси») пройдет HR-конференция «Авито Работы» с участием экспертов рынка труда. В программе конференции: тренды найма – как адаптироваться к новым реалиям рынка труда; аналитика рынка труда по региону; дискуссия «Будущее HR: как «продуктовое» мышление перестраивает ландшафт найма».

В 14:00 в парке Маяковского состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию сезона Летнего театра. О культурно-развлекательной программе и нововведениях этого сезона, гастролях именитых артистов и ожидаемом количестве зрителей расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов и лидер группы Blues Doctors Владимир Демьянов. Пресс-конференция пройдет в очном формате на сцене Летнего театра в парке Маяковского (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 230), после представители СМИ смогут прокатиться на аттракционах парка. Трансляция мероприятия не предусмотрена.

В 18:00 на площадке Дворца культуры Железнодорожников пройдет встреча участников предварительного голосования по выборам губернатора Свердловской области с секретарями местных и первичных отделений «Единой России» города Екатеринбурга. Партийцы смогут задать вопросы участникам предварительного голосования. Спикеры: Денис Паслер, участник предварительного голосования «Единой России», врио губернатора Свердловской области; Алексей Орлов, участник предварительного голосования «Единой России», глава города Екатеринбурга.

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