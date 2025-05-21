21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21 мая, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в Свердловской области. О популярных направлениях отдыха у свердловчан и гостей города, прогнозируемом турпотоке в период праздников и фестивалей, проектах по привлечению туристов в малые города региона расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик и директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению единого государственного экзамена в Свердловской области в 2025 году. Об особенностях проведения ЕГЭ в текущем году в регионе, технической готовности учреждений, обеспечении безопасности на пунктах сдачи экзамена, а также о приоритетах уральских выпускников в выборе школьных дисциплин для итоговой аттестации расскажут министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Дмитрий Панфилов, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Основной период ЕГЭ в 2024 году стартует 23 мая.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VII Международной исторической акции «Диктант Победы» в Свердловской области. О результатах акции, ее географии и участниках, а также о самых сложных для свердловчан вопросах расскажут заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов и заведующий центром развития управленческих и педагогических команд Института развития образования Свердловской области Марина Жигулина.

В 19:00 в кинотеатре «Гринвич Синема» с лекцией выступит врач-сомнолог София Черкасова, она расскажет, зачем людям нужен сон и можно ли обходиться без него, сколько на нужно спать и правдивы ли утверждения про 8 часов, можно ли отоспаться после недосыпа или наспаться впрок, что есть и пить, чтобы лучше спать.

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