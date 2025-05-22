22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22 мая, четверг

В 09:00 на полигоне «Свердловский» ЦВО начнутся IV Всероссийские соревнования среди подразделений специального назначения «Вызов». В 12:00 состоится торжественное открытие мероприятия. Участвуют более 10 команд подразделений специального назначения Минобороны РФ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, а также спортивно-стрелковых клубов. Будут определены сильнейшие во владении несколькими видами оружия, освобождении условных заложников, эвакуации раненых с поля боя и при прохождении полосы препятствий. Соревнования пройдут с 22 по 25 мая.

В 11:00 в «Точке кипения» (Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 3, 5-й этаж) пройдет конференция «Национальные цели и роль бизнеса Свердловской области в их реализации». Спикерами выступят министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Юрий Патанин. В мероприятии примут участие представители Агентства технологического развития и региональных бизнес-объединений.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению проблем психологической устойчивости школьников в период ЕГЭ. О возлагаемой на школьников нагрузке во время экзаменов, наиболее частых причинах стресса у выпускников и их родителей, а также о методах повышения психологической устойчивости в период итоговой аттестации расскажут директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова, клинический психолог, заведующая консультационно-оздоровительным отделом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач, врач-диетолог, врач ЛФК областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева и директор Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Юлия Соболева.

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