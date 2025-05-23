23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23 мая, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию предпринимательства в Свердловской области 2025 году. О ключевых мероприятиях уральской бизнес-недели, действующих инструментах и мерах поддержки, способах защиты прав и законных интересов бизнеса в эпоху санкционного давления, а также о проведении региональной премии промышленников и предпринимателей «Премия № 1» расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич.

В 13:30 на площадке Свердловского областного онкологического диспансера (Екатеринбург, ул. Соболева, 29) состоится пресс-подход первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Бадмы Башанкаева. Он посетит онкодиспансер в рамках совещания по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и лечению коморбидных пациентов. Столичные эксперты ответят на вопросы о реализации ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе и задачах по снижению смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 14:00 на базе Свердловской областной межнациональной библиотеки имени П.П. Бажова (Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) состоится открытие Фестиваля славянской культуры. Мероприятие откроет авторская лекция-диалог и мастер-класс «Голос нашей культуры: зачем петь старинные народные песни сегодня» этномузыколога, вокального педагога, певицы и блогера Ирины Знудкиной. В течение дня гости смогут посетить национальные подворья славянских народов, которые представят традиционную культуру, с возможностью продегустировать блюда славянской кухни, также пройдут разнообразные мастер-классы.

В 16:00 в музее истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26) состоится пресс-конференция, посвященная второму фестивалю мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова; начальник управления спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина; сопредседатели оргкомитета фестиваля «Движение» Владимир Кашкин и Дмитрий Хитров и другие. Участники расскажут о подготовке и нововведениях второго фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 7-8 июня.

В 18:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится церемония открытия суперфинала комплексных Всероссийских соревнований по баскетболу. В суперфинале примут участие восемь баскетбольных студенческих команд из разных городов России. Будут определены лучшие мужская и женская команды страны.

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