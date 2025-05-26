26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26 мая, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике солнечных ожогов и онкологических заболеваний кожи. О статистике выявления меланомы в Свердловской области, методах диагностики и лечения онкологических заболеваний, воздействии прямых солнечных лучей на кожу человека, а также о правилах нахождения на солнце в летний период расскажут главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева и заведующая отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи Свердловского областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная соблюдению закона о такси и аварийности на дорогах Свердловской области. О нововведениях в сфере перевозок пассажиров, предъявляемых требованиях к таксопаркам и водителям, количестве ДТП с участием такси, изменении цен на услуги и кадровой ситуации расскажут начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Сергей Чертищев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко и представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Международного женского форума «Согласие. Единство. Развитие» в Екатеринбурге. О деловой и культурной программах форума, количестве и географии участников, тематике дискуссий, женском предпринимательстве и международном сотрудничестве, а также о роли женщин в развитии общества расскажут заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России, директор Международного женского форума Ирина Чемезова и заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Богинская.

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