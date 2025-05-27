27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27 мая, вторник

В 10:00 в большом конференц-зале кампуса УрФУ состоится открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (Екатеринбург, ул. Универсиады, 7). В игре участвуют 24 команды школьников и студентов Свердловской области от 7 до 21 года и их наставники. После открытия на площадке кампуса пройдут соревнования и награждение команд младшей возрастной категории, тестирование и состязание по строевой подготовке для средней, старшей и специальной возрастных категорий. Ожидается, что в открытии примут участие заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

В 11:00 состоится пресс-тур в центр реабилитации хищных птиц «Холзан» (Сысертский муниципальный округ, село Кашино), где выращивают птенцов филина для восстановления популяции краснокнижных птиц в уральских лесах. Участие в мероприятии примет министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 17:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

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