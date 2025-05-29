29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29 мая, четверг

В 10:00 в отеле «Хаятт» (ул. Бориса Ельцина, 8) откроется XII Всероссийская конференция «Современное такси». К обсуждению приглашены представители профильных комитетов Госдумы, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ и отечественных автозаводов. В 12:00 после пленарного заседания состоится пресс-конференция для СМИ, на которой участники пленарной дискуссии ответят на вопросы журналистов о будущем таксомоторной отрасли, последствиях принятых решений и необходимости выработки сбалансированных механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 16:30 состоится заседание Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в период летних каникул в Свердловской области. О статистике детского травматизма на дорогах и в городе, профилактике отравлений и инфекций, пожарной безопасности и работе с трудными подростками расскажут заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Кузнецов, заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, детский анестезиолог-реаниматолог областной детской клинической больницы Александр Лазукин и руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и реализации ГИС ЖКХ. Об основных результатах деятельности департамента, работе государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, направленной на повышение прозрачности жилищно-коммунальной сферы для граждан и профессиональных участников рынка, а также о том, с какими жалобами свердловчане чаще всего обращаются через портал, расскажут первый заместитель директора департамента Лилия Карпухина, заместители директора Наталия Миленина и Роман Демидов.

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