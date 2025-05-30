30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30 мая, пятница

С 09:00 до 15:00 на площадке Уральского государственного горного университета (Екатеринбург, пер. Университетский, 7) УПН проведет XXI День недвижимости. Главные темы этого года – безопасность при операциях с жильем и использование региональных программ поддержки населения для приобретения земельных участков и квартир. Начальник отдела УБК ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин приведет примеры типичных схем мошенников и объяснит, как им противостоять. О последних изменениях и важных процедурах, требующих участия государственных органов, расскажут специалисты Росреестра, минсоцполитики, МУГИСО и ФНС. С 10:00 до 13:30 на вопросы всех желающих ответят юристы, нотариусы, сотрудники налоговых и пенсионных служб, они помогут разобраться с особенностями аренды, приобретения, продажи жилья и коммерческой собственности.

В 09:30 в Кировском суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31А, зал № 105) состоится первое заседание по т.н. делу МУГИСО. По обвинению в превышении должностных полномочий и растрате будут судить 9 бывших чиновников, в том числе двух бывших замминистра – Елену Николаеву и Константина Никанорова.

В 10:00 в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо» начнет работу III Международный женский форум «Согласие. Единство. Развитие». В 12:00 состоится торжественное открытие форума. В 12:15 пройдет сессия форума «Женская сила созидания. Путь к победе и миру». Модератором пленарной сессии выступит телеведущий Дмитрий Губерниев. В числе спикеров сессии – председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Мария Ситтель, омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева, президент Арабского союза женщин-инвесторов Хода Галал Ясса и другие.

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Волгоградская, 205) состоится торжественное подписание соглашения между администрацией города и девелоперской компанией Forum о строительстве нового здания гимназии № 116. В рамках мероприятия состоится презентация проекта образовательного учреждения.

В 11:00 на территории Березовского лесничества (дорога на щебеночный карьер, поселок Становая) состоится высадка мемориальной рощи-геоглифа «80 лет Победы» в рамках акции «Сад памяти». В высадке деревьев примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, представители органов власти, бизнеса, общественных организаций, волонтеры, а также участники специальной военной операции, недавно вернувшиеся во временный отпуск. Будет работать полевая кухня.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». Заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс, автор идеи и секретарь премии, сотрудник Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов, литературный критик, профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Мария Литовская и литературный критик, член жюри VII сезона премии Иван Родионов назовут имена финалистов, расскажут о количестве участников и критериях оценивания, поделятся планами по масштабированию проекта.

В 14:00 администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зале 531) пройдет заседание жюри конкурса на разработку эскизного проекта архитектурной концепции скульптурной композиции, посвященной памяти режиссера Алексея Балабанова. На заседании будет выбран победитель.

В 17:00 на площадке средней общеобразовательной школы № 1 пройдет XLIII Конференция Свердловского регионального отделения «Единой России». В рамках конференции планируется рассмотрение вопроса об избрании секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» и других вопросов, а также состоится вручение партбилетов и благодарственных писем активистам местных отделений партии.

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