2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июня, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту VII Фестиваля-форума детских школ искусств в Свердловской области. О программе и значимости форума, количестве и географии участников, а также о сохранении и развитии системы художественного образования расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, первый заместитель художественного руководителя – директора Мариинского театра, директор Московского государственного академического камерного хора Евгений Стодушный и директор регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Свердловской области, организатор фестиваля Наталья Клещева. VII Фестиваль-форум детских школ искусств в этом году впервые пройдет в формате образовательного заезда 2-4 июня на площадке образовательного центра «Таватуй» в Свердловской области.

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2, зал № 9) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына и бывшего депутата Законодательного собрания Свердловской области Павла Мякишева. Кислицын обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере», Мякишев – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере». Судья Юлия Меркулова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Уральского демографического форума в Екатеринбурге. Об основных актуальных направлениях форума, ключевых исследованиях, спикерах, а также о механизмах демографического развития расскажут директор Института экономики УрО РАН д.э.н. Юлия Лаврикова, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, заведующий центром экономической истории Института истории и археологии УрО РАН, д.и.н. Геннадий Корнилов и заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., профессор Анна Багирова. XVI Уральский демографический форум пройдет в Екатеринбурге с 4 по 6 июня на площадке Института экономики УрО РАН. Тема форума – «Факторы и механизмы демографического развития».

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