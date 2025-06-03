3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты внесу корректировку в бюджет.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу детской летней оздоровительной кампании в Свердловской области. Об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок детских лагерей, готовности оздоровительных учреждений к началу сезона, особенностях проведения летней оздоровительной кампании в регионе в 2025 году расскажут начальник отдела воспитательной работы, оздоровления и дополнительного образования детей Министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Сычева, и.о. заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 11:40 в Арбитражном суде Свердловской области (пер. Яковлева, зал № 603) состоится первое заседание по иску прокуратуры в отношении «Облкоммунэнерго» в пользу правительства Свердловской области, речь идет о возвращении электросетевого имущества в собственность региона. Ответчиками также выступают администрации Пышмы, Сухого Лога, Бисерти, Шали, Нижней Салды, Талицы, Таборов, Туринска, Арамили, Горноуральского городского округа, Алапаевска, Каменского района и Нижнего Тагила и МУГИСО.

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