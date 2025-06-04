4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июня, среда

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 6А) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности женщины и несовершеннолетней девочки, а также в убийстве последней. Судья Павел Неретин. Разбирательство будет проходить в закрытом режиме. До начала судебного заседания будет организована протокольная съемка для представителей СМИ.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) начнется процесс по делу Марселя Гасанова. Он обвиняется в совершении преступлений по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника системы места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности». Судья Александр Ладин.

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, приуроченная ко Дню медицинского работника. Спикер расскажет о текущем развитии системы здравоохранения в регионе, сообщит о реализации кадровой политики и планах на ближайшие годы, а также ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная присвоению Екатеринбургу статуса «Библиотечная столица России 2026 года». О значении этого события, мероприятиях, запланированных в рамках присвоенного статуса, а также о развитии библиотечного дела на Урале расскажут генеральный директор Российской государственной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации (РБА) Вадим Дуда, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова и руководитель Национальной библиотеки Удмуртской Республики Татьяна Тенсина.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона на заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и подготовке к фестивалю «Лето на заводе». О программе нового сезона и датах проведения фестиваля «Лето на заводе», финансовой поддержке проекта, а также о сохранении памятника федерального значения – доменного цеха середины XIX века – расскажут сооснователь кластера «На заводе», продюсер фестиваля «Лето на Заводе» Илья Орлов-Бунин, директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе» Ян Кожан и руководитель управляющей компании кластера «На Заводе» Ольга Козлова.

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