5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июня, четверг

В 09:00 в Храме-памятнике на Крови (Екатеринбург, ул.Царская, 10, верхняя площадка) состоится церемония встречи ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. В 08:45 – пресс-подход митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

В 10:00 на Городском пруду пройдет мероприятие по сбору мусора с акватории в рамках традиционной акции, посвященной Дню эколога. Сбор – у входной группы «Динамо». Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов расскажет о мероприятиях, направленных на сохранение и улучшение качества природной среды и формирование экологической культуры.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к VII мультижанровому фестивалю «ФишФабрик» в Екатеринбурге. О программе фестиваля, выборе и особенностях театральных постановок, ожидаемом количестве зрителей, а также о тенденциях современной драматургии расскажут директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков, актер Курганского государственного театра драмы, заслуженный артист России Сергей Радьков и драматург, участник фестиваля Иван Костин. VII мультижанровый фестиваль «ФишФабрик» пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 июня на сценах Центра современной драматургии, центра культуры «Урал» и летней эстрады Литературного квартала.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к XIII всероссийскому театральному фестивалю «Ирбитские подмостки». О программе фестиваля, творческих встречах и мастер-классах, работе жюри и награждении победителей конкурсных показов расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая, директор Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского Лилия Гундырева и главный режиссер Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского Александр Фукалов. XIII Всероссийский театральный фестиваль «Ирбитские подмостки» пройдет с 9 по 14 июня в Ирбите.

В 16:00 состоится открытие пирса лодочной станции за Макаровским мостом (рядом с территорией фестиваля «Атмофест»). На праздничном открытии будет САП-заплыв, перформанс и танцы на воде до заката.

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