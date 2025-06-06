6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июня, пятница

В 09:30 в Кировском суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31А, зал № 105) состоится заседание по «делу МУГИСО». По обвинению в превышении должностных полномочий и растрате будут судить 9 бывших чиновников, в том числе двух бывших замминистра – Елену Николаеву и Константина Никанорова.

В 09:45 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнет работу XVIII сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. Тема сессии – «Право и новая реальность». В 11:15 состоится пресс-подход (первый этаж, правый сектор у баннера), в котором примут участие ректор УрГЮУ Владимир Бублик, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты, заведующий кафедрой нотариата МГЮА Константин Корсик, председатель суда Евразийского экономического союза Алексей Дронов. В 12:00 начнется пленарное заседание (главный зал).

В 10:00 в библиотеке им. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) продолжит работу Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психиатрия, наркология и нейронауки. Междисциплинарный возраст-специфический подход. Фундаментальные, диагностические, правовые аспекты». С программой можно ознакомиться по ссылке.

В 10:00 на площадке «Французской гимназии» № 39 состоится региональный форум воспитателей дошкольных образовательных организаций (Екатеринбург, ул. Союзная, 26). Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, представители вузов.

В 12:00 Свердловский областной медицинский колледж и региональное отделение «Волонтеры-медики» проведут в Екатеринбурге акцию «Освободим Россию от табачного дыма» на площадке в районе перекрестка улиц Вайнера – Попова. Горожане смогут получить консультацию психолога, узнать о школах по отказу от курения, пройти исследование выдыхаемого воздуха на содержание окиси углерода. Волонтеры-медики проведут викторины и конкурсы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с физическими и психологическими зависимостями в Свердловской области. О текущей наркологической ситуации в Свердловской области, борьбе с алкоголизмом и курением, влиянии соцсетей и видеоигр на формирование зависимостей, а также о психологической и медицинской помощи расскажут главный внештатный специалист психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач Областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин и главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проблемам сохранения и развития русского языка в современном мире. Об использовании иностранных слов и феминитивов в русском языке, исследовании уральских диалектов в деревнях, а также о том, как распознать текст, написанный нейросетью, расскажут заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ, профессор, д.ф.н. Михаил Мухин, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, д.ф.н. Мария Рут и профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного УрГПУ, д.ф.н. Наталья Руженцева.

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