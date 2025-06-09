9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

9 июня, понедельник

В 10:00 состоится пресс-подход заместителя министра здравоохранения Свердловской области Светланы Филипповой и заместителя главного врача Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарьи Беловой, приуроченный к старту информационно-коммуникационной кампании «Здоровье начинается с заботы о себе. Пройди диспансеризацию» с запуском брендированного общественного транспорта (трамвайная остановка «ЦПКиО»). В этот день на линию выйдут 42 единицы общественного транспорта в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на летний экспедиционный сезон. Об экспедиционных работах по изучению памятников бронзового века в степях Южного Урала, стратегии поиска магнезита для использования в промышленности, а также о сотрудничестве уральских и китайских ученых в рамках исследования адаптации кречетов к условиям Арктики расскажут заместитель директора по научной работе Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Василий Соколов, ведущий научный сотрудник лаборатории литологии Института геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого УрО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Михаил Крупенин, старшие научные сотрудники Института истории и археологии УрО РАН, кандидаты исторических наук Ирина Алаева и Иван Молчанов.

В 17:00 в Свердловской филармонии пройдет репетиция с оркестром и пресс-подход с Денисом Мацуевым. Концерт, который состоится в этот же день, посвящен десятилетию фестиваля Дениса Мацуева в Екатеринбурге.

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