10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июня, вторник

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в дендропарк на ул. Первомайской отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос «О стратегии развития территории парка Муниципального бюджетного учреждения «Дендрологический парк-выставка».

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание, на котором будет назначена дата досрочных выборов губернатора Свердловской области.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с лесными пожарами в УрФО. Площадь лесных пожаров в УрФО за последнюю неделю увеличилась почти вдвое: на каких территориях фиксируются возгорания? Каков прогноз пожарной опасности на летний сезон? На эти и другие вопросы ответят: Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Сергей Куплевацкий, врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС состоится круглый стол, посвященный обсуждению вопросов эффективного использования ИИ для повышения производственной безопасности и оптимизации бизнес-процессов. О поиске оптимального баланса между автоматизацией процессов и сохранением человеческого капитала, внедрении ИИ для повышения безопасности производства, а также о прогнозах развития нейросетей на ближайшие годы расскажут заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, кандидат технических наук, доцент МИЭМ НИУ ВШЭ, академический руководитель магистерской программы «Прикладные модели искусственного интеллекта» Сергей Сластников, директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков, начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин, заместитель генерального директора по научно-технической работе, директор аналитического центра УЦСБ Николай Домуховский, исполнительный директор компании КИТ (UDV Group) Евгений Баклушин и руководитель направления систем ИИ компании «Алгоритм С» Ричард Хабаров.

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