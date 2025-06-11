11 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

11 июня, среда

В 08:00 на областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) стартует мероприятие, посвящённое Дню донора. Прием доноров будет осуществляться без предварительной записи, среди участников акции пройдет беспроигрышная лотерея.

В 10:00 на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» (Екатеринбург, ул. Малышева, 31д) состоится вручение автомобиля с ручным управлением ветерану СВО. Филиал фонда «Защитники Отечества» вручит адаптированное средство передвижения ветерану СВО Владимиру Ададурову, который из-за полученных ранений не имеет возможности управлять обычным автомобилем.

Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 10:00 в Верх-Исетском суде состоятся прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья человека.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня России в Екатеринбурге и Свердловской области. О ключевых праздничных мероприятиях в регионе и Екатеринбурге, приглашенных артистах и площадках проведения расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и художественный руководитель Уральского государственного духового оркестра, заслуженный деятель искусств России Александр Павлов.

С 13:00 до 15:00 на базе детского технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги (Екатеринбург, ул. Яламова, 2) состоится информационно-адаптационное мероприятие для ветеранов СВО. Представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и Свердловской железной дороги расскажут ветеранам СВО о карьерных траекториях основных профессий в компании ОАО «РЖД».

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