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Понедельник, 16 июня 2025, 06:53 мск

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16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июня, понедельник

  • В 12:00 в здании Избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится пресс-конференция, посвященная организации и проведению досрочных выборов губернатора. На вопросы журналистов ответит председатель облизбиркома Елена Клименко.
  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам голосования за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». О планах по благоустройству объектов в регионе в рамках федерального проекта, общественных территориях, нуждающихся в реконструкции, участии волонтеров в онлайн-голосовании расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев и директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

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