17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на площадке креативного кластера «Л52» (ул. Бажова, 124а) проведет пресс-конференцию, посвященную открытию XVI международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Международный 16-й фестиваль Stenograffia открывается в Екатеринбурге: какие российские и иностранные художники примут в нем участие? Чему будет посвящен главный объект фестиваля? Как объединятся электронная музыка и уличное искусство в техно-арт-фестивале «Прогресс-25»? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Прыткова, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Екатерина Форукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга; Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Antoine Guignard (Антуан Гиньяр), уличный художник (коммуна Лезен, Швейцария); Мансур Зияев, уличный художник (Уфа). Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту купального сезона в Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в этом году, о требованиях безопасности к пляжам, предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, а также о прогнозе погоды на ближайшие недели расскажут заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Берестов и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского голосования за объекты благоустройства в Свердловской области. О планах по благоустройству объектов в регионе в рамках федерального проекта, общественных территориях, нуждающихся в реконструкции, участии волонтеров в онлайн-голосовании расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев и директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XII Международного джазового фестиваля EverJazz в Свердловской области. О программе и нововведениях фестиваля, участниках и хедлайнерах этого года, а также о развитии джазового искусства расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный директор джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щетникова, проектный менеджер джаз-клуба и фестиваля Всеволод Маукин и основатель группы Funky Bizness Gang Александр Ашбель. Международный джазовый фестиваль EverJazz в 2025 году пройдет 21 июня на базе отдыха «Иволга».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 18:00 на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» пройдет II этап XLIII конференции Свердловского регионального отделения «Единой России». В рамках конференции планируется рассмотрение вопроса о выдвижении кандидата на должность губернатора Свердловской области от «Единой России» и других вопросов. Состоится вручение партбилетов и благодарственных писем активистам местных отделений партии.

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