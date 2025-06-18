18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июня, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам сезона активности клещей в Свердловской области. Об уровне заболеваемости клещевыми инфекциями среди детей и взрослых в регионе, последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также противопоказаниях и правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н. Марина Топоркова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

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