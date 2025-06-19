19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июня, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная влиянию жары на сердечно-сосудистую и нервную системы. О тепловых ударах, рисках сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в летний период, оказании первой помощи при обмороках, а также о влиянии жары на психическое здоровье расскажут главный внештатный специалист-невролог минздрава Свердловской области, врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрей Смолкин, главный внештатный специалист по первой помощи минздрава Свердловской области, заведующий учебно-методическим отделом Территориального центра медицины катастроф Александр Савицкий и главный внештатный специалист по психотерапии минздрава Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

В 17:00 во Дворце водных видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11) состоится торжественное открытие чемпионата России по прыжкам в воду. В чемпионате примут участие более 200 спортсменов из 16 регионов России. Соревнования станут решающим этапом отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

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