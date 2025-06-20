20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20 июня, пятница

В 11:00 в березовой аллее парка Свердловского государственного академического театра драмы (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2) состоится патриотическая акция «Во имя жизни», посвященная Дню памяти и скорби. В мероприятии примет участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Участники акции прикрепят к георгиевским лентам, повязанным на ветви деревьев, 1418 колокольчиков – по числу дней Великой Отечественной войны. Также запланирован торжественный спуск венка и цветов на воду.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога. Об особенностях работы кинологических служб Свердловской области, количестве преступлений, раскрытых с помощью служебных собак в региональных ведомствах, а также об обучении, практике и трудоустройстве будущих кинологов расскажут начальник кинологической группы Управления Росгвардии по Свердловской области Николай Донцов, заместитель начальника Центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области Максим Зарубин, инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН России по Свердловской области Анастасия Батракова, инструктор-кинолог кинологического отделения Управления по конвоированию ГУФСИН России по Свердловской области Тимур Сулейманов и руководитель образовательной программы «Кинология» УрГАУ Татьяна Корепанова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Дня молодежи в Свердловской области. О тематических мероприятиях в регионе, программе фестиваля «День молодежи – 2025» в Сысерти, приуроченного к Году защитника Отечества, и приглашенных гостях расскажут директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Свердловской области Ирина Грибан и директор Дома молодежи Наталья Лытина.

В 14:00 на стадионе «Динамо» (Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12б) состоится торжественная церемония, посвященная 100-летию Свердловской областной организации «Динамо». В торжественном шествии и зажжении огня в чаше стадиона примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заслуженные спортсмены «Динамо». Праздничные мероприятия завершатся выступлением кавер-группы. Ожидается, что гостями праздника станут более 3 тысяч человек.

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