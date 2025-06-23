23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23 июня, понедельник

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Ильи Файзулина, обвиняемого в реабилитации нацизма. По версии органов предварительного расследования, в октябре 2021 года и феврале 2022 года он в соцсетях написал комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Судья Павел Неретин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube