24 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о деятельности в 2024 году перед депутатами выступит глава города Алексей Орлов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам посевной кампании в Свердловской области. Об итогах посевной кампании в регионе, влиянии погодных условий на ее реализацию, объемах финансирования, а также о поддержке сельхозпроизводителей и повышении эффективности агропроизводства расскажет министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному фестивалю классической музыки «Безумные дни» в Свердловской области. О смыслах и задачах проекта, программе и тематике, а также об основных площадках, количестве и географии участников расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. X Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» пройдет в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске с 26 по 29 июня.

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