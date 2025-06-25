25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25 июня, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга отправятся (пр. Ленина, 24а) участники пресс-тура по спортивным школам, которые ведут набор воспитанников. В программе посещение лаборатории спортивной селекции – комплекса тестирования, который помогает определить, какой вид спорта больше всего подходит ребенку. С работой лаборатории можно будет познакомиться в реальных условиях. Второй пункт – спортшкола, где занимаются гребным и парусным спортом. Ребята покажут, почему именно этот спорт им интересен и в чем его преимущество. Далее в программе посещение площадок, где на бюджетной основе дети занимаются спортивной гимнастикой, большим теннисом, бадминтоном и т.д.

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 20) состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Судья Татьяна Айнсоф.

В 15:00 в центре сохранения исторической памяти народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса пройдет экскурсия, организованная обществом «Знание» (Екатеринбург, ул. Репина, 19). Экскурсию проведет директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Он расскажет об этапах формирования УДТК, процессе обучения бойцов. Участники узнают о боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса, увидят фотографии, документы, личные вещи танкистов, которые позволят им глубже прочувствовать атмосферу того времени и отдать дань памяти героям, сражавшимся за свободу Родины.

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