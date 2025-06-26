26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июня, четверг

В 12:00 в большом зале Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а) пройдет репетиция концерта, открывающего X Международный фестиваль «Безумные дни». В 12:30 начнется репетиция в саду Вайнера (за зданием филармонии). В 13:00 там же состоится пресс-подход дирижера Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрия Филатова, дирижера Уральского академического филармонического оркестра Дмитрия Лисса, первого заместителя директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустема Хасанова. В 20:00 начнется концерт-открытие фестиваля.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области состоится заседание совета Общественной палаты Свердловской области. (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301). Участвуют: председатель Общественной палаты региона Александр Левин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Сергей Евко, представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» филиала в Свердловской области.

В 14:30 на аэродроме ДОСААФ «Логиново» состоится торжественное открытие Всероссийских соревнований по парашютному спорту. Участники из Свердловской, Московской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и других субъектов России будут соревноваться в точности приземления в личном и групповом зачетах. Участие в открытии соревнований примет заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Ольга Белоножкина.

В 16:00 накануне открытия фестиваля Ural Music Night для маленьких пациентов, их родителей и медперсонала областной детской клинической больницы свои песни исполнит группа с башкирскими корнями «Дейтери» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, корпус № 2). Музыканты выступят вместе с ансамблем Vero и «Лабораторией танца».

В 19:00 на футбольном поле манежа «Урал» (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10) в рамках Недели молодежи состоится товарищеская игра «Кубок дружбы» между командой иностранных студентов и сборной правительства Свердловской области.

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