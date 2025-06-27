27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27 июня, пятница

В 09:00 стартует финальный день соревнований по пожарно-спасательному спорту памяти Владимира Корытова (Горноуральский округ, село Николо-Павловское, ул. Новая, 50). В программе состязаний: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и пожарная эстафета.

В 12:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится старт онлайн-марафона, посвященного развитию рынка труда для молодежи в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии примут участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова, и.о. ректора УрФУ Илья Обабков, директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Тимур Рахмангулов и председатель молодежного совета ФПСО Ульяна Горбунова. По видеосвязи к мероприятию присоединятся заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев и заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин. В ходе сессии также запланированы прямые включения на площадки проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства в регионах. Модератор: заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

В 13:00 в Уральской специальной музыкальной школе состоится пресс-конференция, посвященная старту музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Об особенностях фестиваля этого года, программе, площадках и хедлайнерах, а также о мерах безопасности расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), эксперт фестиваля, музыковед Эльвира Архангельская, певец и композитор Марк Тишман, лидер группы «Запрещенные Барабанщики» Виктор Пивторыпавло, актриса театра и кино Илана Дылдина, лидер группы Nomad Punk Жалгас Нарушев, танцор и хореограф Виталий Савченко и коммерческий директор телекоммуникационной группы «Мотив» Андрей Золотарев.

В 18:00 врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетят презентацию новых автобусов особо большого класса Volgabus на автобусном предприятии № 2 (ул. Восточная, 5а).

В 19:00 врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов поприветствуют одиннадцатиклассников на общегородском выпускном в Екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (ул. Мичурина, 230, фан-зона парка).

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