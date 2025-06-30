30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июня, понедельник

В 11:30 в учебном корпусе УрФУ (ул. Мира, 17) пройдет пресс-конференция исполняющего обязанности ректора университета Ильи Обабкова. Он ответит на вопросы о ходе стартовавшей приемной кампании, поделится планами по развитию нового кампуса в Новокольцовском районе, по поддержке студенческих инициатив, раскрытию потенциала преподавателей и исследователей, по содействию трудоустройству выпускников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube