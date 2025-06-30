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Понедельник, 30 июня 2025, 05:36 мск

Новости Екатеринбург

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30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июня, понедельник

  • В 11:30 в учебном корпусе УрФУ (ул. Мира, 17) пройдет пресс-конференция исполняющего обязанности ректора университета Ильи Обабкова. Он ответит на вопросы о ходе стартовавшей приемной кампании, поделится планами по развитию нового кампуса в Новокольцовском районе, по поддержке студенческих инициатив, раскрытию потенциала преподавателей и исследователей, по содействию трудоустройству выпускников.

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