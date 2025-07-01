1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 июля, вторник

В 07:00 состоится торжественная церемония отправки эшелона призывников в сборном пункте Свердловской области (Артемовский, координаты: 57.341924, 61.836675). К месту службы отправятся более 110 призывников. Пункт назначения – город Россошь Воронежской области. 07:00 – торжественное построение; 09:20 – отправка эшелона. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители штаба Центрального военного округа, призывной комиссии Свердловской области, а также директор Регионального центра патриотического воспитания, Герой России Сергей Воронин.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание.

В 10:00 от центрального входа в Администрацию города (Ленина, 24 а) отправятся участники пресс-тура, посвященного ремонту дорог в Екатеринбурге.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области и празднованию Дня Госавтоинспекции. Об истории развития Госавтоинспекции Свердловской области, основных показателях безопасности дорожного движения на территории региона, а также о планах ведомства расскажет главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов. День образования Госавтоинспекции в России отмечается 3 июля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического центрального театра кукол в Екатеринбурге с проектом «Лето с театром Образцова». О программе гастролей, особенностях благотворительного показа, художественных и технических решениях постановок расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, директор театра кукол им. С.В. Образцова Елена Булукова, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Константинов, главный художник театра Виктор Антонов и актер и музыкант, заслуженный артист РФ Евгений Маргулис.

В 15:00 состоится открытие модельного избирательного участка в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Будет представлена символика сентябрьских выборов. В программе мероприятия – демонстрация работы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), тестовое голосование, опечатывание и вскрытие сейф-пакетов для хранения избирательных бюллетеней, мастер-класс для молодых наблюдателей. После завершения мастер-класса в 15:20 комментарии дадут Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, и Елена Клименко, председатель Избирательной комиссии Свердловской области, наблюдатели и волонтеры.

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