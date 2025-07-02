2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июля, среда

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход с Почтового переулка) состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград президента РФ и наград Свердловской области выдающимся уральцам. Планируется участие врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Сабантуя в Свердловской области. О программе празднования, ярмарках, интерактивных площадках и национальных подворьях, а также об ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, руководитель конгресса татар «Татары Урала» Фавия Сафиуллина, заместитель председателя Свердловской общественной организации «Курултай башкир» Валерия Тюменцева и консультант постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Рифат Юсупов. Сабантуй в Свердловской области состоится 6 июля на территории загородного клуба «Белая лошадь» Сысертского городского округа.

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