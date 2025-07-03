3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июля, четверг

В 10:00 во Дворце бракосочетания (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 3) состоится торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. В торжественной обстановке будут вручены свидетельства о рождении детей, знаки отличия «Материнская доблесть», наградные медали «За любовь и верность», знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Мероприятие будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов и артистов.

В 12:00 в театре «Урал Опера Балет» состоится генеральная репетиция премьеры концерта «Большой гала Урал Балета».

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