4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июля, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации социально значимых инициатив Дома народов России на территории УрФО. Об организации мероприятий по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплении исторической памяти, реализации проекта по профилактике социально опасных явлений среди детей и молодежи на территории Урала, а также о планах Дома народов России расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, руководитель Дома народов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Анна Полежаева, президент общероссийской общественной организации «Федеральная грузинская национально-культурная автономия в России», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Давид Цецхладзе и учредитель международного центра искусств «Главный проспект» Олег Гусев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной промышленной выставки «Иннопром» в 2025 году в Екатеринбурге. О подготовке к выставке, ее значении для региона, особенностях деловой программы, запланированных соглашениях и перспективах сотрудничества с иностранными партнерами расскажут замгубернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, президент Уральской ТПП Андрей Беседин, первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, председатель Свердловского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич.

В 12:00 на летней эстраде парка Литературного квартала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 14) состоится семейный праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов вручит знаки отличия «Материнская доблесть» и медали «За любовь и верность». Также в рамках праздника состоится чествование семей-финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе Дня УрФО и Свердловской области на фестивале «География: чудеса России» к 180-летию Русского географического общества. О программе фестиваля в рамках Дня Свердловской области, организации инклюзивного показа фильма и праздновании 180-летия РГО расскажут председатель Свердловского областного отделения РГО, заведующий кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ Ольга Гурьевских, директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик, руководитель проекта «Большая уральская тропа» и директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков и генеральный директор АНО «Ген Гуманизма» Евгения Петухова.

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