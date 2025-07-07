7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 июля, понедельник

В 09:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнет работу международная выставка «Иннопром-2025», в VIP lounge в формате off the records пройдет деловой завтрак с участием Антона Алиханова, министра промышленности и торговли Российской Федерации, руководителей ассоциаций и компаний-участников выставки.

В 10:00 на стенде Свердловской области состоится сессия ТАСС «Стратегии регионального развития экономики в эпоху дефицита кадров». О выработке эффективных стратегий экономического развития территорий, привлечении высококвалифицированных кадров, в том числе иностранных, в экономику региона, а также о важности партнерства бизнеса и образования для адаптации учебных программ к профилю рынка труда расскажут вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Анна Никитченко, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, кандидат экономических наук Роман Волков, проректор по медиаобразованию «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и руководитель регионального ресурсного центра Свердловской области «ИКаР»/ОРИОН, заведующий МАДОУ – детский сад № 586 Екатеринбурга Ирина Ланских.

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