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Вторник, 8 июля 2025, 05:16 мск

Новости Екатеринбург

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8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 июля, вторник

  • С 09:00 в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международная выставка «Иннопром-2025».
  • В 11:00 во Дворце бракосочетания города Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 3) состоится празднование Дня семьи, любви и верности. Молодожёнов, которые заключат брак в этот день, встретит детский хор, исполняющий русские народные песни. Гостей также ожидает интерактивное действие – символическое вручение букета ромашек от святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии.
  • В 14:00 в Екатеринбурге в парке «Локомотив» (ул. Расточная, 18) состоится акция по высадке деревьев на Аллее доноров. Участвуют доноры Станции переливания крови ФМБА России и их близкие. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

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