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Четверг, 10 июля 2025, 06:17 мск

Новости Екатеринбург

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10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июля, четверг

  • В 10:00 в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург Экспо» продолжит работу выставка «Иннопром».
  • В 14:00 в Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 301) состоится подписание соглашений между Общественной палатой Свердловской области, Екатеринбургским филиалом ПАО «Ростелеком», региональным отделением партии «Единая Россия», региональной молодёжной избирательной комиссией и другими общественными объединениями о взаимодействии при проведении досрочных выборов губернатора Свердловской области. В подписании примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и руководители общественных объединений региона.

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