11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 июля, пятница

В 12:00 в Екатеринбурге на площадке Свердловской областной клинической больницы №1 (ул. Волгоградская, д. 185) состоится торжественная передача представителям свердловских больниц 20 автомобилей скорой медицинской помощи общей стоимостью более 117 миллионов рублей. Планируется, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Царских дней» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: старший священник Храма-Памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева, член Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, координатор Православного студенческого форума иеромонах Стефан (Трембовецкий). Спикеры расскажут об особенностях проведения «Царских дней» в этом году, программе фестиваля православной культуры, главных богослужениях, маршруте Крестного хода, проведении Детской парусной регаты памяти Цесаревича Алексия, а также Православного студенческого форума «Русская мысль из прошлого в будущее».

В 13:00 в Екатеринбурге в природном парке «Бажовские места» состоится заселение адаптационного вольера для выпуска птенцов краснокнижного филина Bubo bubo. Птенцы были выращены в центре реабилитации хищных птиц «Холзан» по заказу Минприроды Свердловской области для сохранения и восстановления популяции. Bubo bubo занесены в Красную книгу России и нашей области. В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 15:00 в Екатеринбурге в Штабе общественной поддержки в Свердловской области (ул. Куйбышева, д. 44А) состоится лекция, посвящённая вопросам реабилитации участников СВО. Лекцию проведёт заместитель управляющего региональным отделением Социального фонда России Мария Филлипорова.

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