14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июля, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) в рамках памятных мероприятий, посвященных семье Дома Романовых и Международного фестиваля «Царские Дни-2025», состоится открытие форума регионов-участников федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Форум объединит специалистов в области туризма из 31 региона России. В мероприятии примет участие председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Корпорации развития Среднего Урала на Международной промышленной выставке «Иннопром» в 2025 году в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, директор по развитию экосистемы «Космос» Екатерина Куземка, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков, член экспертного совета АНО «Центр компетенций «Умный город» Алексей Бахарев. Спикеры расскажут об итогах работы на «Иннопром-2025», обновлениях и возможностях цифровой платформы «Космос» и ее роли в федеральном проекте по импортозамещению «Выбирай свое», а также о старте строительства фабрики «Карат».

В 14:00 в Первоуральске (улица Лесничество, 17) министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов передаст лесничествам современные дроны. Системы «Геоскан 801» для 13 лесничеств региона приобретены в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Коптеры помогают охранять леса от пожаров и незаконных рубок.

В 16:30 в Екатеринбурге на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) состоится открытие выставки «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I» Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 17:00 ­­запланирован пресс-подход.

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