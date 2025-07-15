15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 июля, вторник

В 10:00 на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49) состоится пресс-подход в рамках открытия VII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений «Романовы на защите Отечества. От Первой Отечественной войны до Великой». Участвуют: председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В 10:30 – открытие чтений.

В 10:00 в Екатеринбурге в Уральском институте управления – филиале Президентской академии ( ул. 8 Марта, 66 ) в рамках Международного фестиваля «Царские дни – 2025» состоится первый православный студенческий форум «Русская мысль: из прошлого в будущее». В мероприятии примет участие министр образования и молодёжной политики Свердловской области Светлана Тренихина.

ул. 8 Марта, 66 в рамках Международного фестиваля «Царские дни – 2025» состоится первый православный студенческий форум «Русская мысль: из прошлого в будущее». В мероприятии примет участие министр образования и молодёжной политики Свердловской области Светлана Тренихина. В 10:00 в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится открытие выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». В 09:40 – пресс-подход заместителя губернатора – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

С 10:00 до 15.00 в торговом центре «Карнавал» (ул. Халтурина, 55) пройдет большая акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всех желающих поучаствовать в акции ждут на первом этаже напротив аптеки.

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