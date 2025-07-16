16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июля, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства Интерфакс пройдет пресс-конференция на тему: «Уральские спасатели сообщают о случаях гибели людей на водоемах Свердловской области: сколько происшествий зафиксировано с начала купального сезона? Каковы причины ЧП? О чем важно помнить, находясь у воды?". В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

В 14:00 в Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 301) состоится подписание соглашений о взаимодействии при проведении досрочных выборов губернатора Свердловской области. В подписании примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие.

В 16:30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови начнется Богослужение в память об убитых членах царской семьи. Там же в 23:30 пройдет Божественная литургия, по окончании которой начнется крестный ход в монастырь на Ганиной яме.

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