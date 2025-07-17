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Четверг, 17 июля 2025, 08:33 мск

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17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июля, четверг

  • В 15:00 в Екатеринбурге в Штабе общественной поддержки Свердловской области (ул. Куйбышева, 44а) состоится открытие фотовыставки «СВОи Герои. СВОи Уральцы».
  • В 15:30 в Алапаевске на площадке Алапаевского Дворца культуры (ул. Ленина, 24) состоится открытие стендовой выставки Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» «Путь к святости. К 120-летию памяти Великого Князя Сергея Александровича». Ожидается, что в мероприятии примет участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. В 16:00 – пресс-подход.

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