18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июля, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени Курочкина ( ул. Машиностроителей, стр. 13) состоится областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтёр». Конкурс приурочен к Дню металлурга. В нём примут участие 15 сильнейших электромонтёров из Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Салды, Асбеста, Березовского, Каменск-Уральска, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и Кировграда. Конкурсантов приветствует заместитель губернатора Свердловской области Игорь Зеленкин.

ул. Машиностроителей, стр. 13) состоится областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтёр». Конкурс приурочен к Дню металлурга. В нём примут участие 15 сильнейших электромонтёров из Нижнего Тагила, Богдановича, Верхней Салды, Асбеста, Березовского, Каменск-Уральска, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы и Кировграда. Конкурсантов приветствует заместитель губернатора Свердловской области Игорь Зеленкин. В 11:00 в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) заместитель губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин примет участие в торжественном собрании в честь Дня российской почты. Также в мероприятии примет участие министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В 12:00 в Екатеринбурге в технопарке «Университетский» ( ул. Конструкторов, 5 ) состоится открытая защита участников проекта Дронотон. Инженеры, графические дизайнеры и промдизайнеры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы работали над пятью семействами дронов для разных сценариев применения: энергетики, логистики, спасательных операций, образовательных дронов, инфраструктуры для БПЛА. В работе конкурсной комиссии примут участие заместитель губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, а также представители из сферы МЧС, энергетики, образования и бизнеса.

ул. Конструкторов, 5 состоится открытая защита участников проекта Дронотон. Инженеры, графические дизайнеры и промдизайнеры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы работали над пятью семействами дронов для разных сценариев применения: энергетики, логистики, спасательных операций, образовательных дронов, инфраструктуры для БПЛА. В работе конкурсной комиссии примут участие заместитель губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, а также представители из сферы МЧС, энергетики, образования и бизнеса. В 15:00 в Алапаевске на площадке музея памяти представителей Российского императорского дома «Напольная школа в городе Алапаевске» (ул. Перминова, 58) состоится презентация изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и обновленного путеводителя по Музею. Ожидается, что в мероприятии примет участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В 16:00 – пресс-подход.

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