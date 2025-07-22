22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 июля, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню мозга. Об основной статистике заболеваний головного мозга в регионе, профилактике и лечении инсультов, амнезии и болезни Альцгеймера, а также о проблеме раннего развития деменции расскажут директор Клиники института мозга, главный реабилитолог УрФО, профессор Андрей Белкин, главный внештатный специалист-невролог минздрава Свердловской области, врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрей Смолкин и заведующий гериатрическим отделением Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга Александр Шустов. Всемирный день мозга отмечается 22 июля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам Дня УрФО на фестивале «География: чудеса России» к 180-летию Русского географического общества. Об основных итогах фестиваля в рамках Дня УрФО и Свердловской области, количестве посетителей, презентованных проектах, а также о ближайших планах РГО расскажут председатель Свердловского областного отделения РГО, заведующий кафедрой географии, методики географического образования и туризма УрГПУ Ольга Гурьевских, директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, руководитель регионального центра аттестации инструкторов-проводников «Урал» Сергей Мясников, генеральный директор АНО «Ген Гуманизма» Евгения Петухова, руководитель направления трейлраннинга «Большой уральской тропы» Александр Фефилов и руководитель проекта «Урал на ладони» Наталья Заиченко.

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