24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июля, четверг

В 09:00 на базе Территориального центра медицины катастроф Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6) пройдет мастер-класс для представителей СМИ по оказанию первой помощи. Проведет занятие заведующий учебным отделом, главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Савицкий. Участники ознакомятся с алгоритмом выполнения сердечно-легочной реанимации, правилами остановки кровотечения, иммобилизации конечностей при переломе, обучатся приему Геймлиха, который применяют при попадании инородного тела в дыхательные пути, и др.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная культурному взаимодействию и развитию сотрудничества между библиотеками Урала, ДНР и ЛНР. О целях и задачах проекта, укреплении сотрудничества между библиотеками Урала, Луганской и Донецкой народных республик, совместной работе по комплектованию книжных фондов, запланированных литературных встречах расскажут директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, координатор Ассоциации писателей Урала, заслуженный работник культуры РФ, доктор культурологии Александр Кердан, сопредседатель Союза российских писателей, председатель Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен Титов, генеральный директор Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Дмитрий Нарыжный и заместитель директора Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького Галина Аксенова.

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