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Пятница, 25 июля 2025, 05:25 мск

Новости Екатеринбург

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25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 июля, пятница

  • В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная поиску пропавших людей в Свердловской области.О статистике пропавших детей и взрослых в регионе за первое полугодие 2025 года, местах, где чаще всего пропадают люди, методах обнаружения, правилах безопасного пребывания в лесу, а также о профилактике самовольных уходов детей из дома расскажут заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антон Зацепин и клинический психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева.
  • В 13:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет показательное кормление белых медведей Вилюя и Хатанги. В 13:30 – показательное кормление ягуара Аргона. Павильон «Южный», 2-й этаж. Во время кормлений можно будет задать вопросы сотрудникам.

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