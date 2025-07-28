28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 июля, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в формате телемоста Екатеринбург – Новосибирск – Санкт-Петербург состоится пресс-конференция, посвященная исследованиям и сохранению памятников конструктивизма в России. В пресс-центре в Екатеринбурге примут участие: директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев; профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН, д. и. н. Константин Бугров. Из Новосибирска на связь выйдут: вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков; хранитель музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Сергей Филонов; доцент кафедры архитектуры вуза Игорь Поповский. Из Санкт-Петербурга подключатся: доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), член совета национального комитета ИКОМОС, совета по охране культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Маргарита Штиглиц; ведущий специалист Управления государственного реестра объектов культурного наследия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Петр Ершов; начальник отдела периферийных районов Управления по охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП Андрей Сокольцов. Спикеры расскажут об историческом контексте и особенностях конструктивизма в России, а также о ключевых особенностях и проблемах сохранения архитектурных памятников.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу приема заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании в рамках проведения досрочных выборов губернатора Свердловской области. Об особенностях и ходе избирательной кампании, процедуре и правилах подачи заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) расскажут: председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко; директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности УрГЭУ, эксперт Общественной палаты Свердловской области по ДЭГ Александр Коковихин.

В 14:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) будет оглашен приговор Веронике Наумовой, опекунше погибшего мальчика Далера Бобиева, и ее племяннику Даниилу Егольникову. Судья Александр Ладин.

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