29 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

29 июля, вторник

В 11:00 на территории гольф-курорта Pine Creek Resort (Кашино, ул. Сосновая, 3) состоится церемония открытия XXXIV Чемпионата России по гольфу. В соревнованиях примут участие сильнейшие 100 гольфистов России, которые разыграют призовые 3 миллиона рублей. Сразу после церемонии открытия пройдет пресс-конференция чемпионов России Егора Ерошенко и Екатерины Прохоровой, министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом. Участники пресс-конференции: руководитель областного гепатологического центра, главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Свердловской области Елена Бессонова; главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов. Спикеры расскажут о распространенности заболевания, новых методах лечения вирусов гепатита, бытовых способах заражения и профилактике

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Лето на заводе» в Сысерти. Участники пресс-конференции: глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских; сооснователь кластера «На заводе», креативный директор фестиваля Илья Орлов-Бунин; продюсеры событийной программы фестиваля Артем Белоусов и Натали Пептонару. Спикеры расскажут о запуске фестиваля и особенностях его проведения в этом году, музыкальной и театральной составляющих, а также о влиянии проекта на развитие Сысерти.

В 15:00 в облизбиркоме состоится встреча организаторов выборов с руководителями общественных организаций инвалидов (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19). Избирательная комиссия Свердловской области представит дополнительные возможности для голосования избирателям с инвалидностью. В рамках встречи будет представлен Единый диспетчерский центр видеосвязи для помощи глухим и слабослышащим избирателям в дни голосования. Пройдет демонстрация работы собаки-проводника на избирательном участке. Общественникам покажут сервис на портале «Госуслуги», позволяющий выбрать избирательный участок, максимально удобный избирателю с инвалидностью. В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель региональной Избирательной комиссии Елена Клименко.

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